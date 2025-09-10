Polizei Bochum

POL-BO: Unfall in Herne: Zwölfjährige wird von Auto erfasst

Herne (ots)

In Herne ist es am Dienstagabend, 9. September, zu einem Unfall gekommen. Eine Zwölfjährige ist dabei von einem Auto erfasst worden.

Gegen 16.40 Uhr stieg das Mädchen aus Herne an der Haltestelle "Schloßstraße" aus einem Bus. Nach aktuellem Kenntnisstand ging sie danach über die Straße, wobei sie vom Wagen eines 60-jährigen Herners erfasst wurde.

Das Mädchen erlitt leichte Verletzungen und kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Das Verkehrskommisariat übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell