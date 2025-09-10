PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Unfall in Herne: Zwölfjährige wird von Auto erfasst

Herne (ots)

In Herne ist es am Dienstagabend, 9. September, zu einem Unfall gekommen. Eine Zwölfjährige ist dabei von einem Auto erfasst worden.

Gegen 16.40 Uhr stieg das Mädchen aus Herne an der Haltestelle "Schloßstraße" aus einem Bus. Nach aktuellem Kenntnisstand ging sie danach über die Straße, wobei sie vom Wagen eines 60-jährigen Herners erfasst wurde.

Das Mädchen erlitt leichte Verletzungen und kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Das Verkehrskommisariat übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 10.09.2025 – 10:55

    POL-BO: Nach Ladendiebstahl: Wer kennt diesen Mann?

    Herne (ots) - Nach einem Ladendiebstahl im Oktober 2024 in der Herner Innenstadt veröffentlicht die Polizei mit einem richterlichen Beschluss Fotos eines Tatverdächtigen und fragt: Wer kennt diese Person? Die Fotos finden Sie im Fahndungsportal der Polizei: https://polizei.nrw/fahndung/179903 Hinweis: Sollte der oben genannte Link ins Leere führen, ist diese Fahndung geklärt und wurde vom LKA gelöscht. Dem bislang ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 11:20

    POL-BO: Nach Ladendiebstahl: Wer kennt diese Personen?

    Herne (ots) - Nach einem Ladendiebstahl in Herne veröffentlicht die Kripo mit einem richterlichen Beschluss Fotos zweier Tatverdächtiger und fragt: Wer kennt diese Personen? Die Fotos finden Sie im Fahndungsportal der Polizei: https://polizei.nrw/fahndung/179767 Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, ist diese Fahndung geklärt und wurde vom LKA gelöscht. Den tatverdächtigen Personen wird vorgeworfen, am 16. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren