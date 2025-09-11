Polizei Bochum

POL-BO: Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl: Wer kennt diesen Mann?

Herne (ots)

Nach einem Diebstahl in einem Herner Supermarkt veröffentlicht die Polizei mit richterlichem Beschluss Fotos einer Überwachungskamera und fragt: Wer kennt diesen Mann?

Die Bilder finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/179772. Sollte der Link ins Leere führen, hat sich die Fahndung erledigt.

Die Tat hat sich am 1. Juli 2024 (Montag) gegen 18.40 Uhr in dem Supermarkt an der Eickeler Straße 25 ereignet. Ein unbekannter Mann befüllte seinen Rucksack mit diversen hochprozentigen Getränken und verließ das Geschäft, ohne zu bezahlen. Dabei wurde er von einer Überwachungskamera gefilmt.

Das Herner Kriminalkommissariat 35 bittet Zeugen, sich unter den Rufnummern 02323 950-8505 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell