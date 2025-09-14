Polizei Bochum

POL-BO: Erheblich alkoholisiert: E-Scooter-Fahrer (16) und Pedelecfahrer (40) werden bei Alleinunfällen verletzt

Bochum, Hattingen (ots)

Gleich zweimal kam es am Freitag, 12. September, in Bochum zu Alleinunfällen unter erheblicher Alkoholeinwirkung. Zwei Menschen wurden verletzt.

Der erste Fall ereignete sich gegen 16 Uhr auf der Lewackerstraße in Bochum-Linden. Hier fuhr ein 40-Jähriger aus Hattingen in Höhe der Hausnummer 267 von der Fahrbahn auf den Gehweg, stürzte über den Bordstein und erlitt leichte Verletzungen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,52 Promille. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe, der Hattinger kam ins Krankenhaus.

Der zweite Unfall passierte um kurz nach 23 Uhr auf der Sommerfeldstraße in Bochum-Wattenscheid. Hier war ein 16-jähriger Bochumer mit einem E-Scooter unterwegs: Er kollidierte in Höhe der Hausnummer 108 mit einem geparkten Auto. Sein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,62 Promille. Auch hier entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Er kam ebenfalls ins Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

