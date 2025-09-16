PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BO: Überfall auf Tankstelle in Herne - drei Tatverdächtige festgenommen

Herne (ots)

Am Montagabend, 15. September, ist es zu einem Überfall auf eine Tankstelle in Herne-Horsthausen gekommen. Die Polizei konnte drei Tatverdächtige festnehmen.

Nach bisherigem Kenntnisstand betrat ein maskierter Täter um 22.05 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle an der Horsthauser Straße 213. Unter Vorhalt eines Messers forderte der Kriminelle den Mitarbeiter der Tankstelle (41, aus Borgentreich) zur Herausgabe des Bargeldes aus der Kasse auf. Nachdem die Beute in einer Tüte verstaut war, flüchtete der Täter fußläufig in Richtung Blücherstraße.

Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung durch die eingesetzten Polizeibeamten verlief - auch dank der Hilfe von Zeugenaussagen - erfolgreich. Im Bereich Bebelstraße / Neustraße konnten der mutmaßliche Täter sowie zwei Komplizen (17, 18, 19, aus Bochum) gestellt werden. Diese wurden vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Leitstelle
Marc-André Landsiedel
Telefon: 0234 909-3099
E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

