Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Schwerer Verkehrsunfall auf dem Friedhofsparkplatz in Leinfelden

Reutlingen (ots)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Unfall auf Parkplatz

Eine Person ist am Dienstag bei einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz in der Manosquer Straße in Leinfelden nach derzeitigem Kenntnisstand schwer verletzt worden. Den ersten verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge befuhr eine 82-Jährige gegen 10.30 Uhr mit einem Mazda 6 den Parkplatz des Waldfriedhofs mehrfach in Kreisen. Dabei sollen auch die Parkplatzbegrenzung und eine abfallende Böschung überfahren worden sein. Der Mazda prallte im weiteren Verlauf mit der Front gegen die hintere rechte Fahrzeugseite eines geparkten BMW X1, dessen 53 Jahre alte Lenkerin sich zu diesem Zeitpunkt an der linken Seite ihres geparkten Wagens befand. Durch den Zusammenstoß wurde der BMW verschoben. Er erfasste die 53-Jährige, die daraufhin zu Boden stürzte. Mit schweren Verletzungen wurde sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Mazda fuhr nach der Kollision eine Böschung hinab und kam auf der Manosquer Straße zum Stehen. Auch die 82-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ersten Erkenntnissen zufolge blieb sie unverletzt. Der Führerschein der Seniorin wurde einbehalten. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 19.500 Euro geschätzt. Städtische Mitarbeiter kamen aufgrund auslaufender Betriebsmittel vor Ort. (rd)

