Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche, Unfälle, Kabeldiebstahl

Reutlingen (ots)

Einbruch

In eine Wohnung in der Darrenstraße ist zwischen Sonntag, 15.00 Uhr, und Montag, 15.30 Uhr, eingebrochen worden. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich über den Balkon Zutritt zum Inneren des Gebäudes. Anschließend durchwühlte er sämtliche Behältnisse und entwendete Schmuck und Bargeld. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat zusammen mit Spezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (tr)

Filderstadt (ES): In Kneipe eingebrochen

In den frühen Morgenstunden des Dienstags ist in eine Bar am Sielminger Rathausplatz eingebrochen worden. Der oder die Täter hebelten die Eingangstür auf und gingen gewaltsam mehrere Automaten und Kassen an. Die Höhe des Diebesguts und auch der entstandene Sachschaden sind noch nicht bezifferbar. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (tr)

Tübingen (TÜ): Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Sachschaden in Höhe von rund 18.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag auf der Reutlinger Straße entstanden. Kurz vor 9.30 Uhr befuhr ein 74-Jähriger mit einem VW Touran die rechte Spur der Straße in Richtung Reutlingen. Im Bereich einer dortigen Tankstelle wechselte er nach derzeitigem Kenntnisstand den Fahrstreifen, worauf der VW mit dem dort fahrenden Mercedes Sprinter eines 22-Jährigen kollidierte. Der Touran rollte nach dem Zusammenstoß über die Gegenfahrbahn und kam im Grünstreifen zum Stehen. Weitere Verkehrsteilnehmer wurden dadurch nicht gefährdet. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Beide beteiligten Fahrzeuge mussten jedoch abgeschleppt werden. (rd)

Albstadt (ZAK): Kabeldiebe am Werk

Kabeldiebe haben in den vergangenen Tagen ihr Unwesen auf einer Baustelle in Tailfingen getrieben. Die Unbekannten entwendeten in der Zeit von Donnerstag, 17 Uhr, bis Montag, 15 Uhr, zwei wertvolle Kabel im Wert von rund 1.000 Euro. Die Täter drangen hierbei auf die Baustelle in der Straße Auf Lichtenbol ein und nahmen aus einem Stromverteilerkasten ein etwa 50 Meter langes Starkstromkabel sowie ein weiteres, sich auf der Gebäuderückseite befindliches Kabel mit. Der Polizeiposten Albstadt-Tailfingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Straßberg (ZAK): Gestürzter Motorradfahrer

Am Montagmittag ist es auf der Bundesstraße 463 zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer gekommen. Gegen 12.50 Uhr befuhr der 20-jährige Suzuki-Fahrer die B463 von Straßberg in Richtung Winterlingen. Aufgrund eines Fahrfehlers kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte die Schutzplanke und stürzte zu Boden. Der Biker hatte Schutzkleidung getragen und wurde leichtverletzt vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Das Motorrad wurde abgeschleppt. (tr)

