POL-BO: Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl: Wer kennt diesen Mann?

Witten (ots)

Nach einem Diebstahl in einem Wittener Supermarkt veröffentlicht die Polizei mit richterlichem Beschluss Fotos einer Überwachungskamera und fragt: Wer kennt diesen Mann?

Die Bilder finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/180391. Sollte der Link ins Leere führen, hat sich die Fahndung erledigt.

Die Tat hat sich am 22. Februar 2025 (Samstag) in dem Supermarkt an der Annenstraße 133 ereignet. Ein unbekannter Mann befüllte seinen Rucksack mit diversen hochprozentigen Getränken und verließ das Geschäft, ohne zu bezahlen. Dabei wurde er von einer Überwachungskamera gefilmt.

Das Wittener Regionalkommissariat (KK 33) führt die Ermittlungen und erbittet Hinweise unter der Telefonnummer 02302 209-8310 (-4441 Kriminalwache).

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

