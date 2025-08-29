Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Drei Personen bei Unfall verletzt

Bad Bentheim (ots)

Am heutigen Freitag gegen 10:15 Uhr, kam es auf der Rheiner Straße in Bad Bentheim an der Einmündung zur B403 zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen. Eine 49-jährige Fahrerin eines VW befuhr die L39 in Fahrtrichtung Bad Bentheim und beabsichtigte, nach links in Richtung Ochtrup abzubiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Opel eines 72-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde der VW zusätzlich gegen den wartenden Lkw eines 47-Jährigen geschoben. Die 49-jährige VW-Fahrerin, der 72-jährige Opel-Fahrer sowie dessen 73-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Die Straße war zeitweise gesperrt.

