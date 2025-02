Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Altkleiderdiebe auf frischer Tat erwischt

Einen 25-Jährigen und einen 32-Jährigen nahm die Polizei am Sonntag in Biberach vorläufig fest.

Ein Zeuge bemerkte die zwei Personen kurz vor 20 Uhr und informierte die Polizei. Die beiden Männer waren an einem Altkleidercontainer auf einem Parkplatz in der Straße "Wolfental" zu Gange und versuchten dort Kleidung aus dem Container zu holen. Die Beamten rückten mit mehreren Streifen an und konnten die Personen noch am Tatort feststellen. Die Ermittlungen ergaben, dass die beiden Männer vor wenigen Tagen nach Deutschland gekommen waren. Nach Durchführung polizeilicher Maßnahmen konnten die aus Rumänien stammenden Personen die Dienststelle wieder verlassen. Sie müssen sich nun wegen versuchten Diebstahls verantworten.

