Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Einbruch in Gaststätte

In der Nacht auf Montag war ein Einbrecher in Heidenheim zu Gange.

Ulm (ots)

Ein Unbekannter brach in der Zeit zwischen 22 Uhr und 7.30 Uhr in eine Gaststätte in der Clichystraße ein. Der Täter drückte ein Fenster ein und gelangte so ins Innere. Dann brach er gewaltsam zwei Spielautomaten auf. Mit dem entnommenen Bargeld flüchtete er und blieb dabei unerkannt. Die Polizei Heidenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Die Höhe des Schadens muss noch ermittelt werden. Sachdienliche Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter Tel. 07321/322-432 entgegen.

