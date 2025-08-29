Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Verkehrsunfall auf der A31

Haren (ots)

Am Donnerstag gegen 13:30 Uhr kam es auf der Autobahn 31 bei Haren zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen. Eine 74-jährige Fahrerin eines Ford befuhr die A31 in Fahrtrichtung Norden. Dabei fuhr sie vermutlich aus Unachtsamkeit auf das vorausfahrende Wohnmobil eines 63-Jährigen auf. Das Wohnmobil touchierte infolge des Aufpralls die Außenschutzplanke und kam anschließend auf dem Haupt- sowie dem Überholfahrstreifen zum Stehen. Bei dem Unfall wurden die Fahrerin des Ford sowie ihr Beifahrer und die 57-jährige Beifahrerin im Wohnmobil leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 21.000 Euro. Die Autobahn war zeitweise gesperrt.

