Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Nordhorn - Einbruch in Pizzeria
Nordhorn (ots)
Zwischen Mittwoch, 22:00 Uhr, und Donnerstag, 16:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einer Pizzeria am Kanalweg in Nordhorn. Die Täter drangen vermutlich über ein Fenster in das Gebäude ein. Aus dem Gastraum entwendeten sie die Kasse samt Inhalt. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell