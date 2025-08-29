PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Drei Personen verletzt

Bad Bentheim (ots)

Am Freitagmorgen gegen 08:00 Uhr kam es auf der Bahnhofstraße in Bad Bentheim zu einem Verkehrsunfall mit drei Verletzten. Ein Mercedes-Fahrer befuhr die B403 aus Richtung Nordhorn in Fahrtrichtung Bentheim. Als er nach links abbiegen wollte und dazu anhielt, bemerkte eine nachfolgende Toyota-Fahrerin das Abbremsen zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes in den Gegenverkehr geschleudert und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden VW. Drei Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 29.08.2025 – 07:57

    POL-EL: Haren - Verkehrsunfall auf der A31

    Haren (ots) - Am Donnerstag gegen 13:30 Uhr kam es auf der Autobahn 31 bei Haren zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen. Eine 74-jährige Fahrerin eines Ford befuhr die A31 in Fahrtrichtung Norden. Dabei fuhr sie vermutlich aus Unachtsamkeit auf das vorausfahrende Wohnmobil eines 63-Jährigen auf. Das Wohnmobil touchierte infolge des Aufpralls die Außenschutzplanke und kam anschließend auf dem ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 07:56

    POL-EL: Nordhorn - Einbruch in Pizzeria

    Nordhorn (ots) - Zwischen Mittwoch, 22:00 Uhr, und Donnerstag, 16:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einer Pizzeria am Kanalweg in Nordhorn. Die Täter drangen vermutlich über ein Fenster in das Gebäude ein. Aus dem Gastraum entwendeten sie die Kasse samt Inhalt. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 07:55

    POL-EL: Neuenhaus - Kabel gestohlen

    Neuenhaus (ots) - Unbekannte Täter haben sich am Dienstag zwischen 11:00 Uhr und 14:00 Uhr Zutritt zu einem Betriebsgelände am Rietweg in Neuenhaus verschafft. Dort trennten sie mehrere Kabelenden ab und entwendeten diese. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 150 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Uelsen unter der Rufnummer 05942/922150 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren