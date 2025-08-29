Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Drei Personen verletzt

Bad Bentheim (ots)

Am Freitagmorgen gegen 08:00 Uhr kam es auf der Bahnhofstraße in Bad Bentheim zu einem Verkehrsunfall mit drei Verletzten. Ein Mercedes-Fahrer befuhr die B403 aus Richtung Nordhorn in Fahrtrichtung Bentheim. Als er nach links abbiegen wollte und dazu anhielt, bemerkte eine nachfolgende Toyota-Fahrerin das Abbremsen zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes in den Gegenverkehr geschleudert und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden VW. Drei Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

