FW Leichlingen: Offizielle Übergabe: Drei neue Fahrzeuge und ein Rettungsboot / Indienststellung TLF2000, Rettungsboot, Kommandowagen und LF20-KatS

Indienststellung TLF2000, Rettungsboot, Kommandowagen und LF20-KatS

Leichlingen

Mit der offiziellen Übergabe und Indienststellung von drei neuen Feuerwehrfahrzeugen und einem Hochwasserboot stärkt die Stadt Leichlingen ihre Einsatzbereitschaft und den Schutz der Bürgerinnen und Bürger. Die modernen Fahrzeuge erweitern nicht nur die technische Ausstattung, sondern sorgen auch für noch mehr Sicherheit und Effizienz im Einsatzfall.

In einer feierlichen Zeremonie wurden diese, am gestrigen Sonntag, 17.08.2025, offiziell an die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Leichlingen übergeben.

Übergeben worden sind:

- ein hochgeländegängiges Tanklöschfahrzeug vom Typ "TLF2000" - ein vom Bund zur Verfügung gestelltes Katastrophenschutz-Löschgruppenfahrzeug "LF20-KatS" - ein Ford Kuga als Kommandowagen (KdoW) für den Führungsdienst (A-Dienst) der Feuerwehr, - so wie ein Rettungsboot (RTB).

Das TLF2000 auf Unimog Fahrgestell, aufgebaut von der Firma Ziegler, wird zukünftig bei der Einheit 3 in Metzholz stationiert sein und ersetzt ein in die Jahre gekommenes Löschgruppenfahrzeug (LF 8/6). Es ist ausgestattet mit einem 2000 Liter Löschwasserbehälter, einem auf dem Dach montierten Wasserwerfer, weiterhin verfügt das Fahrzeug über zwei Dachluken aus denen Einsatzkräfte zwei handgeführte Strahlrohre vornehmen können. Über diese Dachluken können aber auch Personen gerettet werden z.B. bei einem Hochwasser, auf dem Dach sind zusätzlich Halterungen verbaut um auch dort Personen aufzunehmen und in gesicherte Bereiche zu bringen. Weiterhin verfügt das Fahrzeug über eine Selbstschutzanlage für das Fahrgestell und eine "Pump and Roll" Einrichtung die es ermöglicht, Wasser abzugeben, während das Fahrzeug gleichzeitig in Bewegung ist.

Das LF20-KatS auf Mercedes Banz Fahrgestell, aufgebaut von der Firma EMPL, wurde als "Ergänzende Ausstattung des Katastrophenschutzes" vom Bund der Feuerwehr Leichlingen zur Verfügung und vollständigen Nutzung übergeben. Das Fahrzeug kann mit 9 Einsatzkräften besetzt werden verfügt insgesamt über 600m Schlauch hat ebenfalls eine "Pump and Roll" Einrichtung und rückt zukünftig auch zur überörtlichen Hilfeleistung aus. Das Fahrzeug ist stationiert bei der Einheit Oberschmitte.

Der Kommandowagen (kurz: KdoW) dient den höchsten Führungskräften der Feuerwehr als Diensthabender Einsatzleiter (A-Dienst) als schnelles und wendiges Einsatzfahrzeug, um zügig an Einsatzstellen zu gelangen. Er ist mit Funk- und Kommunikationstechnik ausgestattet, um die Einsatzleitung vor Ort zu unterstützen und den Kontakt zur Leitstelle zu halten. Mit seinem Allradantrieb und der erhöhten Bodenfreiheit eignet er sich auch für unwegsames Gelände und Einsätze abseits befestigter Straßen

Das neue Rettungsboot (Hochwasserboot) wird in Dienst gestellt, um die Feuerwehr für Einsätze auf Gewässern und in überfluteten Gebieten besser auszurüsten. Das Hochwasserereigniss im Juli 2021 hat deutlich gezeigt, wie wichtig schnelle und sichere Rettungsmöglichkeiten auf dem Wasser sind. Mit dem Boot können Menschen aus Gefahrensituationen gerettet, Material transportiert und Einsatzkräfte flexibel an schwer zugängliche Orte gebracht werden. Es erhöht die Handlungsfähigkeit der Feuerwehr bei Hochwasser, Starkregenereignissen oder anderen Wasserrettungslagen erheblich. Das Rettungsboot ist stationiert bei der Einheit Stadtmitte.

Mit diesen neuen Fahrzeugen und dem Rettungsboot ist die Wehr künftig noch besser auf extreme Wetterlagen und Naturereignisse vorbereitet. Neue Funktionalitäten und modernste Ausrüstung aller neuen Fahrzeuge sorgen für ein Mehrgewinn an Sicherheit der Leichlinger Bevölkerung und steigern noch einmal die Leistungsfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr Leichlingen.

