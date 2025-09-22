Polizei Düren

POL-DN: Erneut zwei Brände in der Innenstadt

Düren (ots)

Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche brannte es innerhalb kurzer Zeit an gleich zwei Stellen in unmittelbarer Nähe der Innenstadt. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Samstagmorgen (21.09.2025) gegen 04:08 Uhr musste die Feuerwehr zum Brand einer Mülltonne in der Zehtnhofstraße ausrücken. Auch wenn das Feuer schnell gelöscht werden konnte, entstand dennoch Gebäudeschaden an der Fassade des Geschäftshauses, vor dem die betroffene Papiertonne stand. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 700,- Euro geschätzt.

Gegen 04:50 Uhr kam es dann im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses in der Holzstraße zu einem zweiten Brandgeschehen. Einem aufmerksamen Passanten war hinter der nicht verschlossenen Hauseingangstür ein flackernder Feuerschein aufgefallen. Nachdem er umgehend den Notruf gewählt hatte und einige Bewohner des Hauses durch Rufen wecken konnte, versuchte er den Brand selbständig zu löschen. Mittels einer Gießkanne und der eintreffenden Feuerwehr gelang es schließlich, das Feuer zu löschen. Auch hier entstand Sachschaden. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Ermittlungen zur Brandursache durch die Kriminalpolizei dauern an.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Entstehung der Brände machen können oder verdächtige Personen oder Umstände im Umfeld der Brandorte beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell