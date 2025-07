POL-MA: Heidelberg: Erfolgreiche Kontrolle gegen Drogen im Straßenverkehr

Mannheim (ots) - In der Zeit von Montag bis Donnerstag, 18:40 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter, sich Zutritt zu einer Wohnung in der Straße "Sonnige Au" im Stadtteil Neckarau zu verschaffen. Mit einem unbekannten Gegenstand versuchten die Täter die Tür der Wohnung gewaltsam zu öffnen. Da es den Tätern wohl misslang, ließen sie von der weiteren Tatbegehung ab und ergriffen anschließend die Flucht in ...

