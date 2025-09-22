PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Umweltschädlichen Abfall illegal entsorgt - die Polizei sucht Zeugen

Düren (ots)

Unbekannte Tatverdächtige entsorgten im Zeitraum von Freitag, 19.09.2025, 17:00 Uhr, bis Samstag, 20.09.2025, 07:00 Uhr auf einem Feldweg in der Nähe der Odenthalstraße insgesamt zwölf 50-Liter-Fässer mit einer bislang unbekannten Flüssigkeit.

Anwohner und Spaziergänger waren auf die Fässer aufmerksam geworden, die dort scheinbar einfach hingeworfen wurden und deren Inhalt teilweise in das Erdreich sickerte. Da die eintreffenden Polizeibeamten die Flüssigkeit nicht zweifelsfrei verifizieren konnten, forderten sie neben der Feuerwehr auch das Ordnungs- bzw. Umweltamt an. Dieses kümmerten sich um die fachgerechte Entsorgung der Fässer und deren Inhalt. Da der Verdacht einer Umweltstraftat besteht, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

