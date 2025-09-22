PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

Niederzier (ots)

Auf der B56 an der Einmündung Aachener Straße kam es am gestrigen Sonntag (21.09.2025) zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 20500 Euro.

Gegen 18:30 Uhr fuhr eine 22 Jahre alte Frau aus Düren mit ihrem Pkw aus Richtung Jülich kommend in Fahrtrichtung Düren auf der B56. Sie bemerkte zu spät, dass der Wagen vor ihr, an dessen Steuer eine 24-Jährige aus Düren saß, verkehrsbedingt abbremste. Obwohl sie versuchte auszuweichen, konnte sie einen Zusammenstoß nicht verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto der 24-Jährigen auf den davor befindlichen Wagen geschoben. Dieser wiederrum schleuderte auf das Auto davor.

Die 22-jährige Unfallverursacherin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Unverletzt blieb lediglich der Fahrer des ganz vorn befindlichen Pkw, ein 48-Jähriger aus Düren. Die 24-jährige Dürenerin und der Fahrer des anderen Pkw, ein 23 Jahre alter Mann aus Jülich, wurden ebenfalls leicht verletzt.

Der Wagen der 24-Jährigen musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 20500 Euro, der Fahrstreifen der B56 in Richtung Düren war während der Unfallaufnahme gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 22.09.2025 – 11:05

    POL-DN: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

    Linnich (ots) - Ein 15-jähriger Radfahrer wurde am 20.09.2025 bei einem Verkehrsunfall in Tetz verletzt, als er versuchte, einem Pkw auszuweichen. Die Polizei sucht nach dem Fahrer des Wagens, der sich unerlaubt vom Unfallort entfernte. Gegen 16:20 Uhr befuhr der 15-Jährige aus Mönchengladbach mit seinem Fahrrad den Geh- und Radweg entlang der L253 in Fahrtrichtung Jülich. Drei weitere Radfahrer befanden sich ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 11:05

    POL-DN: Umweltschädlichen Abfall illegal entsorgt - die Polizei sucht Zeugen

    Düren (ots) - Unbekannte Tatverdächtige entsorgten im Zeitraum von Freitag, 19.09.2025, 17:00 Uhr, bis Samstag, 20.09.2025, 07:00 Uhr auf einem Feldweg in der Nähe der Odenthalstraße insgesamt zwölf 50-Liter-Fässer mit einer bislang unbekannten Flüssigkeit. Anwohner und Spaziergänger waren auf die Fässer aufmerksam geworden, die dort scheinbar einfach ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 11:05

    POL-DN: Erneut zwei Brände in der Innenstadt

    Düren (ots) - Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche brannte es innerhalb kurzer Zeit an gleich zwei Stellen in unmittelbarer Nähe der Innenstadt. Die Polizei sucht Zeugen. Am Samstagmorgen (21.09.2025) gegen 04:08 Uhr musste die Feuerwehr zum Brand einer Mülltonne in der Zehtnhofstraße ausrücken. Auch wenn das Feuer schnell gelöscht werden konnte, entstand dennoch Gebäudeschaden an der Fassade des Geschäftshauses, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren