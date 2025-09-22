Polizei Düren

POL-DN: Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

Niederzier (ots)

Auf der B56 an der Einmündung Aachener Straße kam es am gestrigen Sonntag (21.09.2025) zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 20500 Euro.

Gegen 18:30 Uhr fuhr eine 22 Jahre alte Frau aus Düren mit ihrem Pkw aus Richtung Jülich kommend in Fahrtrichtung Düren auf der B56. Sie bemerkte zu spät, dass der Wagen vor ihr, an dessen Steuer eine 24-Jährige aus Düren saß, verkehrsbedingt abbremste. Obwohl sie versuchte auszuweichen, konnte sie einen Zusammenstoß nicht verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto der 24-Jährigen auf den davor befindlichen Wagen geschoben. Dieser wiederrum schleuderte auf das Auto davor.

Die 22-jährige Unfallverursacherin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Unverletzt blieb lediglich der Fahrer des ganz vorn befindlichen Pkw, ein 48-Jähriger aus Düren. Die 24-jährige Dürenerin und der Fahrer des anderen Pkw, ein 23 Jahre alter Mann aus Jülich, wurden ebenfalls leicht verletzt.

Der Wagen der 24-Jährigen musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 20500 Euro, der Fahrstreifen der B56 in Richtung Düren war während der Unfallaufnahme gesperrt.

