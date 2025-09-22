POL-OF: Polizei zeigte Präsenz bei Veranstaltung zum 31. Weltkindertag
Maintal (ots)
(me) Am Sonntag fand im Bereich des Brüder-Schönfeld-Hauses eine seitens der Stadt Maintal initiierte Veranstaltung zum 31. Weltkindertag statt, bei der auch die Polizei Präsenz zeigte. Dieses Jahr lautete das Motto "Kinderrechte - Bausteine für Demokratie".
Unsere Schutzfrauen vor Ort der Polizeistationen Langenselbold und Maintal sowie die Jugendkoordinatorin der Polizeidirektion Main Kinzig nahmen ebenfalls an der Veranstaltung teil und führten zahlreiche Gespräche.
Neben weiteren allgemeinen Fragen wurde auch nochmals das Thema "Leon-Hilfe-Insel" erläutert. Hierbei handelt es sich um ein Programm, welches darauf ausgelegt ist, Kindern auf dem Weg in den Kindergarten oder der Schule vor möglichen Gefahren zu schützen. Weitere Infos findet man unter nachfolgendem Link: https://k.polizei.hessen.de/194650195
Für die Kleinsten auf der Veranstaltung war die Besichtigung des Streifenwagens ein Muss. Zur Freude aller durften sie sogar Durchsagen über den Außenlautsprecher tätigen.
Hinweis: Dieser Meldung sind Bilder beigefügt (Quelle: PP Südosthessen).
