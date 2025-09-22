Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Streit um vergessene Geldbörse eskaliert: Polizei nimmt alkoholisierten Mann fest

Langen (ots)

(lei) Ein Streit um eine vergessene Geldbörse sorgte am Samstag in einem Kiosk in der Annastraße für einen Polizeieinsatz, weswegen nun gegen einen 48-jährigen ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

Der Tatverdächtige, so die bisherigen Erkenntnisse, hatte demnach nach dem Besuch des Kiosks am Nachmittag bemerkt, dass er sein Portemonnaie am Tisch vergessen hatte. Als er rund eine Stunde später, gegen 16.20 Uhr, zurückkehrte, wurde ihm mitgeteilt, dass ein unbekannter Gast das Portemonnaie gefunden und dem Personal übergeben hatte. Der 48-Jährige äußerte dann, dass Bargeld fehle und es sei zu einer hitzigen Diskussion gekommen.

Nach einem Platzverweis durch den Ladeninhaber verließ der Mann zunächst den Verkaufsraum - kehrte jedoch wenige Minuten später mit einer Axt zurück. Laut Zeugenaussagen soll er zunächst eine Fußmatte vor dem Eingang beschädigt und anschließend den Ladeninhaber sowie einen Mitarbeiter in dem Geschäft bedroht haben. Letztlich warf er die Axt neben den Tresen und verließ das Geschäft. Die alarmierte Polizei war jedoch zügig zur Stelle und konnte den 48-Jährigen noch am Tatort widerstandslos festnehmen. Ein Atemalkoholtest bei dem Tatverdächtigen ergab einen Wert von 3,14 Promille, woraufhin er die Beamten zur Dienststelle begleiten und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Gegen den Mann wird nun wegen Verdachts der Bedrohung, Sachbeschädigung sowie eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

Die Beamten bitten weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem unbekannten Finder der Geldbörse geben können, sich bei der Polizeistation Langen unter der Rufnummer 06103 9030-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell