Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Kraftroller gegen Fahrrad, 2 Verletzte

Maintal (ots)

Vermutlich die tiefstehende Sonne könnte die Ursache eines Verkehrsunfalls sein, der sich am frühen Freitagabend, gegen 17:39 Uhr, in der Kesselstädter Straße, Höhe des Klärwerkes ereignete. Zuvor befuhren ein 60-jähriger Hanauer mit seinem Fahrrad und ein 29-jähriger Suzuki-Fahrer aus Maintal hintereinander in Richtung Maintal. In Höhe der Einfahrt zum Klärwerk wollte der Hanauer nach links abbiegen. Der Maintaler erkannte diese Situation zu spät und touchierte das Fahrrad am Lenker. Der Radfahrer kam dadurch zu Fall und verletzte sich hierbei leicht. Der Suzuki-Fahrer, der ebenfalls zu Fall kam, rutschte mehrere Meter über die Gegenfahrbahn und erlitt hierbei schwere Verletzungen, die die stationäre Aufnahme in der BGU Frankfurt notwendig machte. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hanau wurde zur Aufklärung des Unfalls ein Gutachter hinzugezogen. Für die Unfallaufnahme musste die Kesselstädter Straße für etwa zwei Stunden in beide Richtungen gesperrt werden. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Zeugen, die diesen Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Maintal unter der Telefonnummer 06181-43020 in Verbindung zu setzen.

Offenbach am Main, 20.09.2025, RENKER, PvD

