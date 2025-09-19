PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OF: Miteinander für #DEMOKRATIE beim 16. Offenbacher Präventionstag

Offenbach (ots)

Beim 16. Offenbacher Präventionstag am Donnerstag, 18. September, im Ringcenter am Odenwaldring haben über 30 Vereine und Organisationen Hilfs- und Präventionsangebote vorgestellt.

Das diesjährige Motto lautet "#Demokratie". Gemeinsam mit den Besucherinnen und Besuchern des Präventionstages sind die teilnehmenden Organisationen der Frage nachgegangen, was das Besondere an unserer Demokratie ist, welche Freiheiten sie uns sichert und welche Möglichkeiten zur Mitwirkung sie uns bietet. Die Hauptzielgruppe des Präventionstag sind Schülerinnen und Schüler der Klassen 8. und 9. unterschiedlicher Offenbacher Schulen. Gleichermaßen eröffnet der Standort Ringcenter die Möglichkeit mit Bürgerinnen und Bürgern unterschiedlichen Lebensaltern und -realität ins Gespräch zu kommen.

Eröffnet wurde der Präventionstag durch Grußworte von Stadtrat Paul-Gerhard Weiß und dem Leiter der Polizeidirektion Offenbach, Marc Göbel.

Der Stabsbereich E4 (Prävention) des Polizeipräsidiums Südosthessen ist Jahr für Jahr bestrebt die zentralen Fragen der Prävention zielgruppengerecht an die Schülerschaft zu tragen. In diesem Jahr wurden die Schülerinnen und Schüler mit dem Demokratie-Quiz herausgefordert. Jeder Korbwurf wurde dabei begleitet mit einer Frage aus dem Demokratie-Quiz.

Insbesondere der Kontakt und die Möglichkeit der Schülerschaft sowie den anwesenden Bürgerinnen und Bürgern mit Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten zu sprechen, lockte das eine oder andere Mal ein "Ich möchte auch mal zur Polizei" heraus. Ob Schülerinnen und Schüler oder Menschen, die sich den Quereinstieg vorstellen können: Immer wieder drückten Interessierte unterschiedlichen Alters ihre Begeisterung für den Polizeiberuf aus.

