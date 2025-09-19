Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Beschlagnahme, Blutentnahme, Anzeige: Ermittlungen gegen 43-Jährigen nach Verdacht der Verkehrsunfallflucht

Erlensee (ots)

(lei) Ein Verkehrsunfall in der Bürgerstraße endete am Donnerstagabend mit einem Einsatz von Polizei und Rettungsdienst sowie der vorläufigen Festnahme eines 43-Jährigen. Der Mann, so der Vorwurf, soll gegen 18 Uhr mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten Opel Zafira gefahren sein und sich zunächst von der Unfallstelle entfernt haben, bevor er einige Meter weiter anhielt. Aufmerksame Anwohner beobachteten das Geschehen, informierten die Polizei und hielten den mutmaßlichen Unfallverursacher bis zum Eintreffen einer Streife vor Ort fest.

Beim Versuch der Beamten, die Personalien des Mannes aufzunehmen, zeigte sich dieser sichtlich aggressiv und unkooperativ. Er filmte die Einsatzkräfte mit seinem Mobiltelefon und kündigte an, die Aufnahmen umgehend zu veröffentlichen, weswegen das Handy - nach mehrfacher Aufforderung damit aufzuhören - sichergestellt wurde.

Da der 43-Jährige ferner mit erhobenen Fäusten auf die Polizisten losgegangen sein soll, wollten die Beamten ihm zur Verhinderung eines körperlichen Angriffs die Handschellen anlegen. Dabei habe er erheblichen Widerstand geleistet, indem er unter anderem um sich schlug. Im Zuge der Festnahme wurde sowohl der Tatverdächtige, als auch ein Beamter verletzt, sodass eine hinzugerufene Rettungswagenbesatzung die ambulante Versorgung vor Ort übernahm.

Der 43-Jährige wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeistation verbracht, wo eine richterlich angeordnete Blutentnahme durchgeführt wurde und die Beschlagnahme seines Führerscheines sowie des Fahrzeugschlüssel erfolgte. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht sowie des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Die Polizei bittet mögliche weitere Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 06183 91155-0 bei der Polizeistation Langenselbold zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell