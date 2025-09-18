Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Verkehrskontrollen für mehr Sicherheit im Straßenverkehr; Einbruch mit erheblichem Sachschaden; Angebliche Pflegedienstmitarbeiterinnen erbeuten Schmuck und Bargeld und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Verkehrskontrollen für mehr Sicherheit im Straßenverkehr - Offenbach

(me) Am Mittwoch führten Beamtinnen und Beamten des Polizeipräsidiums Südosthessen wieder gezielte Kontrollen im Hinblick auf den Konsum von berauschenden Mitteln und der Teilnahme am Straßenverkehr durch. Mit geschultem Personal richteten die Polizisten im Dienstgebiet des Polizeireviers Offenbach eine stationäre Kontrollstelle ein und überprüften dort zwischen 14 Uhr und 22 Uhr Verkehrsteilnehmer auf ihre Fahrtüchtigkeit. Im Zuge der Kontrollen mussten insgesamt neun Personen eine Blutprobe abgeben. Diese stehen in Verdacht unter dem Einfluss berauschender Mittel mit Kraftfahrzeugen unterwegs gewesen zu sein. Bei den Personen lag eine im Bereich einer Ordnungswidrigkeit. Bei sechs Fahrzeugführern reagierte der Vortest positiv auf THC und zwei weitere standen offenbar unter dem Einfluss anderer Rauschmittel. Zwei der kontrollierten Personen waren zudem ohne Fahrerlaubnis unterwegs, während ein anderer ein Auto ohne entsprechenden Versicherungsschutz führte. Außerdem konnten eine Ordnungswidrigkeit und eine Straftat nach dem Konsumcannabisgesetz festgestellt werden. Im Zuge dessen beschlagnahmten die Ordnungshüter knapp 80 Gramm Cannabis.

2. Mit Werbeschild geschlagen: Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung - Offenbach

(fg) Nach einer gefährlichen Körperverletzung am Sonntagvormittag, gegen 11.10 Uhr, vor einem Kiosk in der Hospitalstraße (einstellige Hausnummern) ermittelt die Polizei und sucht nach den beiden Tätern.

Ein Taxifahrer beabsichtigte zwei Kunden in der Hospitalstraße abzuholen, entschied sich jedoch aufgrund der offensichtlichen Alkoholisierung der Männer gegen eine Mitnahme. Daraufhin hätten diese den 45-Jährigen unvermittelt angegriffen und geschlagen. Einer der beiden habe zudem ein Werbeschild, das vor dem dortigen Kiosk stand, aufgenommen und dieses als Schlagwerkzeug benutzt. Nach der Tat rannten die beiden in Richtung Marktplatz / Komm-Center beziehungsweise Groß-Haßenbach-Straße / Bleichstraße davon.

Einer der Täter war etwa 30 Jahre alt und hatte auf der Stirn sowie an der Schläfe jeweils eine Narbe. Er hatte schwarze, kurze Haare sowie einen Dreitagebart. Außerdem war er mit einem karierten "Holzfällerhemd" (grün und schwarz) und einer schwarzen Jogginghose bekleidet. Sein Komplize war etwa 27 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß. Er hatte kurze sowie blonde Haare und einen Kinnbart.

Der 45-Jährige hatte eigenständig das Krankenhaus aufgesucht, wo er medizinisch versorgt wurde. Die Polizei bittet Zeugen der Tat, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 zu melden.

3. Angebliche Pflegedienstmitarbeiterinnen erbeuten Schmuck und Bargeld - Offenbach

(cb) Zwei angebliche Pflegedienstmitarbeiterinnen klingelten am Mittwoch, gegen 17.30 Uhr, an der Wohnungstür eines Rentnerehepaares. Als die Eheleute die Tür öffneten, betraten zwei korpulente Frauen mit dunklen, mittellangen Haaren die Wohnung. Eine der beiden soll etwa 1,60 Meter groß und ihre Komplizin etwas kleiner gewesen sein. In der Wohnung verwickelten die beiden dunkel gekleideten Betrügerinnen die Rentner in ein Gespräch. Währenddessen betrat eine dritte unbekannte Person die Wohnung und durchsuchte das Schlafzimmer nach Wertgegenständen. Mit dem erbeuteten Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro flüchteten die Langfinger schließlich über die Langener Straße. Unter der Rufnummer 069 8098-1234 nehmen die Beamten der Kripo sachdienliche Hinweise entgegen.

4. Zeugensuche nach Einbruch in Wohnhaus - Dietzenbach

(fg) Einbrecher sind am Dienstag, zwischen 18.30 Uhr und 22 Uhr, in ein Wohnhaus in der Neckarstraße eingedrungen und haben Bargeld sowie eine Münzsammlung entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Täter die Terrassentür auf und verschafften sich so Zutritt ins Innere. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume und nahmen die Beute an sich. Mit dieser flohen sie über den zuvor genutzten Einstiegsweg. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

5. Einbruch mit erheblichem Sachschaden - Dietzenbach

(me) In der Zeit zwischen Dienstag, 19.15 Uhr und Mittwoch, 5.30 Uhr, brach ein bisher Unbekannter in mehrere Container einer Firma ein und richtete hierbei erheblichen Sachschaden an. Mehrere Wohncontainer eines Unternehmens im Theodor-Heuss-Ring (20er-Hausnummern) wurden zunächst mit bisher unbekanntem Werkzeug gewaltsam geöffnet. Anschließend stahl der Täter verschiedene Lebensmittel, Küchengeräte und einen Werkzeugkoffer. Zusätzlich zu den Containern beschädigte der Ganove noch weitere Sachen, darunter auch ein Auto. Insgesamt wird der entstandene Schaden derzeit auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei aus Dietzenbach nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06074 837-0 entgegen.

6. Unbekannter klaute Geldbörse aus Handtasche - Dreieich

(cb) Langsam näherte sich ein etwa 50-jähriger Unbekannter bereits am Samstag, 6. September 2025, gegen 10 Uhr, dem Einkaufswagen einer 68 Jahre alten Frau. Diese verstaute gerade ihre Einkäufe in ihrem Fahrzeug, welches sie auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der der Robert-Bosch-Straße (10er-Hausnummern) parkte. Der Unbekannte mit kurzen weißen Haaren passte einen günstigen Moment ab und schnappte sich die braune Geldbörse aus der Handtasche, welche noch im Einkaufswagen lag. Der Langfinger, welcher ein dunkles T-Shirt und eine Jeansjacke trug, lief anschließend gemütlich in Richtung des dortigen Einkaufsmarktes davon. Erst als eine Zeugin ihm hinter schrie, er solle stehenbleiben, fing der Gauner an zu rennen und flüchtete. Nach derzeitigen Ermittlungen setzte der Unbekannte die erbeuteten Geldkarten wenige Tage später, am 10. September 2025, an verschiedenen Zigarettenautomaten im Neu-Isenburger Stadtgebiet ein. Zeugenhinweise nehmen die ermittelnden Beamten der Polizeistation in Neu-Isenburg unter der Rufnummer 06102 2902-0 entgegen.

7. Radfahrendes Kind von Autofahrer abgedrängt - Rodgau

(cb) Ein zehnjähriges Mädchen war am Mittwoch, gegen 13.15 Uhr, mit ihrem blauen Kinderfahrrad auf dem Ostring in Richtung Landwehrstraße unterwegs. Scheinbar wollte ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem Auto das Kind überholen, hupte zweimal und fuhr schließlich sehr dicht an dem Mädchen vorbei. Um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu vermeiden, wich die Radlerin aus und stürzte. Durch den Sturz erlitt das Kind leichte Verletzungen. Der Fahrzeuglenker machte sich davon, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte telefonisch unter der 069 8098-5699 an die Ermittler der Unfallfluchtgruppe.

8. Zeugensuche: E-Scooter-Fahrer soll mit Schusswaffe gedroht haben - Rodgau

(fg) Auf dem Weg ins Fitnessstudio wurden zwei Jugendliche am Mittwochabend, gegen 20.25 Uhr, in der Liebigstraße (einstellige Hausnummern) von einer unbekannten Person auf einem E-Scooter angesprochen und im weiteren Verlauf bedroht. Der E-Scooter-Lenker habe nach einem kurzen Gespräch eine Waffe aus seiner Bauchtausche geholt und mit dieser gedroht, ehe er in Richtung Schillerstraße davonfuhr.

Der Mann war 40 bis 50 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und hatte eine kräftige Statur. Der kurzhaarige Täter trug ein schwarzes Basecap, eine Jeanshose und eine schwarze Jacke. Er hatte ein Nasenpiercing und ein Tattoo im Gesicht unter dem Auge. Der mitgeführte E-Scooter hatte orange- sowie rotfarbene Streifen. Weshalb es zu der Bedrohung kam, ist bislang unbekannt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06104 6908-0.

Offenbach, 18.09.2025, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell