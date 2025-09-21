Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Langfinger nach Bruch auf der Flucht

Offenbach (ots)

Gegen 07:15 Uhr war ein Kiosk in der Groß-Hasenbach-Straße in Offenbach das Ziel eines vermummten Einbrechers, der sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten verschaffte. Er hatte es vermutlich auf Bargeld und Zigaretten im Wert von ungefähr tausend Euro abgesehen. Während er mit der Beute flüchtete, wurden zwei Zeugen auf die Situation aufmerksam und stellten den Einbrecher im Bereich der Bismarckstraße. Dieser wehrte sich unter Einsatz von Pfefferspray gegen seine "Festnahme", wobei ein Zeuge leicht verletzt wurde. Der Dieb wurde während des Gerangels offenbar erkennbar im Gesicht verletzt. Dies hielt ihn jedoch nicht davon ab, seine Flucht fortzusetzen. Seine Beute ließ er am Ort der Auseinandersetzung zurück.

Der Flüchtige ist circa 170 cm groß, trug schwarze Kleidung und weiße Sportschuhe mit jeweils drei dunklen Streifen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098 1234 bei der Kripo in Offenbach zu melden.

Offenbach am Main, 21.09.2025, Stefan Soldner, Polizeiführer vom Dienst

