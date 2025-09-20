Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mutmaßliche Schussabgaben: Polizei fahndet nach Tatverdächtigem

Rodgau (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt -Zweigstelle Offenbach - und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(cb) Seit Freitagabend (19. September) fahndet die Polizei in Rodgau und den benachbarten Gemeinden nach einem Tatverdächtigen, der gegen 19.50 Uhr in der Friedensstraße in Nieder-Roden mutmaßlich Schüsse auf einen 34 Jahre alten Mann abgegeben haben soll. Der 34-Jährige zog sich hierbei eine Verletzung im Bereich des rechten Fußes zu und kam zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Die mutmaßliche Tatwaffe konnte aufgefunden und sichergestellt werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass die Beteiligten in einer Verbindung zueinander stehen und der Geschädigte gezielt aufgesucht worden sei.

Anhaltspunkte für eine Gefährdung Dritter haben sich nach derzeitigen Stand nicht ergeben.

Die Kriminalpolizei führte noch am Abend umfassende Spurensicherungsmaßnahmen am vermeintlichen Tatort durch.

Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Offenbacher Kriminalpolizei.

Offenbach, 20.09.2025, Pressestelle, Claudia Bnneckenstein

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell