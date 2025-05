POL-PDNR: Verlorene Ladung am Fahrbahnrand der Landesstraße 254 festgestellt

St. Katharinen (ots) - Am Montagmorgen ereignete sich im Zeitraum von 09:15 Uhr bis 11:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Linzer Straße in St. Katharinen eine Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher beschädigte beim Rangieren einen ordnungsgemäß geparkten VW Polo im Bereich des vorderen linken Kotflügels und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Linz am Rhein (02644 / 943-0) zu ...

