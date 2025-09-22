Polizei Düren

POL-DN: Vier leichtverletzte Personen bei Verkehrsunfall in Düren

Düren (ots)

Drei beteiligte Fahrzeuge, vier Leichtverletzte, hoher Sachschaden und Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahren ohne Fahrerlaubnis sind die Bilanz eines Auffahrunfalls auf der B56 in Höhe der Einmündung Schoellerstraße.

Am Samstagabend (21.09.2025) gegen 21:23 Uhr hatte ein 38-jähriger Mann aus Jülich die B56 aus Richtung Jülich kommend in Richtung Düren befahren und verlor aus bislang ungeklärter Ursache beim Einordnen auf die Rechtsabbiegerfahrstreifen in Richtung Schoellerstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug. Zunächst kollidierte er mit der Leitplanke neben der Fahrbahn und fuhr dann auf zwei an der rotlichtzeigenden Ampel wartende PKW auf. Drei der insgesamt vier Insassen der beiden verkehrsbedingt wartenden PKW (31 Jahre aus Bonn sowie 28 und 22 Jahre aus Düren) und auch der Unfallverursacher wurden durch den Aufprall leicht verletzt, bedurften aber keiner medizinischen Versorgung vor Ort.

Da in der Atemluft des Unfallverursachers deutlicher Alkoholgeruch wahrnehmbar war, führten die Beamten vor Ort einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,02 Promille. Darüber hinaus ergaben sich deutliche Anzeichen auf den Konsum von Betäubungsmitteln beim Unfallverursacher. Auch eine gültige Fahrerlaubnis konnte der Mann nicht vorweisen.

Eine Blutprobe wurde veranlasst und entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 11.500,- Euro. Teilweise waren die Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie durch Abschleppdienste geborgen werden mussten.

