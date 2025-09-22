PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Vier leichtverletzte Personen bei Verkehrsunfall in Düren

Düren (ots)

Drei beteiligte Fahrzeuge, vier Leichtverletzte, hoher Sachschaden und Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahren ohne Fahrerlaubnis sind die Bilanz eines Auffahrunfalls auf der B56 in Höhe der Einmündung Schoellerstraße.

Am Samstagabend (21.09.2025) gegen 21:23 Uhr hatte ein 38-jähriger Mann aus Jülich die B56 aus Richtung Jülich kommend in Richtung Düren befahren und verlor aus bislang ungeklärter Ursache beim Einordnen auf die Rechtsabbiegerfahrstreifen in Richtung Schoellerstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug. Zunächst kollidierte er mit der Leitplanke neben der Fahrbahn und fuhr dann auf zwei an der rotlichtzeigenden Ampel wartende PKW auf. Drei der insgesamt vier Insassen der beiden verkehrsbedingt wartenden PKW (31 Jahre aus Bonn sowie 28 und 22 Jahre aus Düren) und auch der Unfallverursacher wurden durch den Aufprall leicht verletzt, bedurften aber keiner medizinischen Versorgung vor Ort.

Da in der Atemluft des Unfallverursachers deutlicher Alkoholgeruch wahrnehmbar war, führten die Beamten vor Ort einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,02 Promille. Darüber hinaus ergaben sich deutliche Anzeichen auf den Konsum von Betäubungsmitteln beim Unfallverursacher. Auch eine gültige Fahrerlaubnis konnte der Mann nicht vorweisen.

Eine Blutprobe wurde veranlasst und entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 11.500,- Euro. Teilweise waren die Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie durch Abschleppdienste geborgen werden mussten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 22.09.2025 – 11:05

    POL-DN: Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

    Niederzier (ots) - Auf der B56 an der Einmündung Aachener Straße kam es am gestrigen Sonntag (21.09.2025) zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 20500 Euro. Gegen 18:30 Uhr fuhr eine 22 Jahre alte Frau aus Düren mit ihrem Pkw aus Richtung Jülich kommend in Fahrtrichtung Düren auf der B56. Sie bemerkte zu spät, dass der Wagen vor ihr, an dessen Steuer ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 11:05

    POL-DN: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

    Linnich (ots) - Ein 15-jähriger Radfahrer wurde am 20.09.2025 bei einem Verkehrsunfall in Tetz verletzt, als er versuchte, einem Pkw auszuweichen. Die Polizei sucht nach dem Fahrer des Wagens, der sich unerlaubt vom Unfallort entfernte. Gegen 16:20 Uhr befuhr der 15-Jährige aus Mönchengladbach mit seinem Fahrrad den Geh- und Radweg entlang der L253 in Fahrtrichtung Jülich. Drei weitere Radfahrer befanden sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren