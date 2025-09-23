PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Pedelec-Fahrerin bei Verkehrsunfall verletzt - Polizei sucht flüchtigen Unfallverursacher

Jülich (ots)

Am Montagnachmittag (22.09.2025) kam es gegen 16:10 Uhr auf der Ellbachstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau leicht verletzt wurde. Der bislang unbekannte Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr eine 53-jährige Jülicherin mit ihrem Pedelec den Gehweg der Ellbachstraße in Fahrtrichtung Große Rurstraße. In Höhe der Einfahrt zur dortigen Tankstelle bog ein dunkler Pkw mit hoher Geschwindigkeit und ohne zu blinken auf das Tankstellengelände ein. Die Radfahrerin musste dem Pkw unkontrolliert ausweichen, verlor die Kontrolle über ihr Pedelec und stürzte zu Boden. Dabei wurde sie leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt fort und entfernte sich über die Aachener Landstraße, ohne sich um die Verletzte zu kümmern.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen Pkw geben können, sich unter der Telefonnummer 02421 949-0 bei der Polizei Düren zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

