POL-MFR: (710) 26-jähriger Tim W. aus Roth vermisst - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung

Bad Windsheim (ots) - Am Donnerstagnachmittag (10.07.2025) ereignete sich in Bad Windsheim ein Verkehrsunfall, unter Beteiligung mehrere Fahrzeuge. Der Unfallverursacher flüchtete. Gegen 15:12 befuhr der Fahrer eines blauen Pkw (Fließheck) mit deutscher Zulassung die B 470 in Fahrtrichtung Neustadt a.d. Aisch. Hier überholte er trotz Gegenverkehrs mehrere Fahrzeuge. ...

