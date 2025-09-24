PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Radfahrer nach Unfall in der Krokusstraße geflüchtet - Zeugen gesucht

Düren (ots)

Am Dienstag (23.09.2025) kam es in der Krokusstraße in Düren zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 15-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde. Der zweite Unfallbeteiligte setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Jugendliche gegen 16:30 Uhr den baulich von der Fahrbahn getrennten Radweg in Richtung Mariaweiler. Dort kam ihm ein bislang unbekannter Radfahrer entgegen. Dieser geriet im Vorbeifahren in die Fahrspur des Jugendlichen und touchierte ihn leicht mit seinem Fahrrad. Der 15-Jährige stürzte und verletzte sich dabei leicht. Eine medizinische Versorgung war vor Ort nicht erforderlich. Der andere Radfahrer setzte seine Fahrt in Richtung Derichsweiler fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der unbekannte Radfahrer kann wie folgt beschrieben werden:

   - männlich
   - dunkle Bekleidung
   - dunkles Trekkingrad, hinten mit blinkendem Rücklicht 
     ausgestattet

Eine unmittelbar eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Radfahrer geben können, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei Düren zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 23.09.2025 – 12:23

    POL-DN: Am Tagebau mit dem Krad gestürzt

    Niederzier (ots) - Beim Durchfahren einer langgezogenen Kurve in der Straße "Am Tagebau" verlor der Fahrer eines Motorrollers mit Sozia die Kontrolle über sein Fahrzeug. Beim Sturz zog sich die Beifahrerin schwere Verletzungen zu. Am Montagabend (22.09.2025) kam es gegen 20:15 Uhr auf der Straße Am Tagebau zu einem Verkehrsunfall ohne Fremdbeteiligung, bei dem sich die 22-jährige Beifahrer eines Kleinkraftrades schwer ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 12:23

    POL-DN: Ein leichtverletzter Radfahrer bei Kollision mit PKW

    Jülich (ots) - Am Montagmorgen (22.09.2025) kam es gegen 07:36 Uhr im Einmündungsbereich der Güstener Straße / L213 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Radfahrer, der leicht verletzt wurde. Der 44-jährige Radfahrer aus Titz war zur Unfallzeit auf dem gemeinsamen Geh-/Radweg der L213 unterwegs und wollte nach eigenen Angaben die Güstener Straße im Einmündungsbereich überqueren. Dabei hatte er zwar ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren