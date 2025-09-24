Polizei Düren

POL-DN: Radfahrer nach Unfall in der Krokusstraße geflüchtet - Zeugen gesucht

Düren (ots)

Am Dienstag (23.09.2025) kam es in der Krokusstraße in Düren zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 15-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde. Der zweite Unfallbeteiligte setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Jugendliche gegen 16:30 Uhr den baulich von der Fahrbahn getrennten Radweg in Richtung Mariaweiler. Dort kam ihm ein bislang unbekannter Radfahrer entgegen. Dieser geriet im Vorbeifahren in die Fahrspur des Jugendlichen und touchierte ihn leicht mit seinem Fahrrad. Der 15-Jährige stürzte und verletzte sich dabei leicht. Eine medizinische Versorgung war vor Ort nicht erforderlich. Der andere Radfahrer setzte seine Fahrt in Richtung Derichsweiler fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der unbekannte Radfahrer kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - dunkle Bekleidung - dunkles Trekkingrad, hinten mit blinkendem Rücklicht ausgestattet

Eine unmittelbar eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Radfahrer geben können, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei Düren zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell