PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Am Tagebau mit dem Krad gestürzt

Niederzier (ots)

Beim Durchfahren einer langgezogenen Kurve in der Straße "Am Tagebau" verlor der Fahrer eines Motorrollers mit Sozia die Kontrolle über sein Fahrzeug. Beim Sturz zog sich die Beifahrerin schwere Verletzungen zu.

Am Montagabend (22.09.2025) kam es gegen 20:15 Uhr auf der Straße Am Tagebau zu einem Verkehrsunfall ohne Fremdbeteiligung, bei dem sich die 22-jährige Beifahrer eines Kleinkraftrades schwer verletzte und durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden musste. Der Fahrer des Zweirades, ein 25-jähriger Mann aus Herzogenrath, hatte beim Durchfahren einer langgezogenen Kurve die Geschwindigkeit falsch eingeschätzt und Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet dann in den angrenzenden Straßengraben, wo es zum Sturz kam. Er selber blieb unverletzt; der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2.000,- Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 23.09.2025 – 12:23

    POL-DN: Ein leichtverletzter Radfahrer bei Kollision mit PKW

    Jülich (ots) - Am Montagmorgen (22.09.2025) kam es gegen 07:36 Uhr im Einmündungsbereich der Güstener Straße / L213 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Radfahrer, der leicht verletzt wurde. Der 44-jährige Radfahrer aus Titz war zur Unfallzeit auf dem gemeinsamen Geh-/Radweg der L213 unterwegs und wollte nach eigenen Angaben die Güstener Straße im Einmündungsbereich überqueren. Dabei hatte er zwar ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 12:15

    POL-DN: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kradfahrer - Polizei sucht Zeugen

    Düren (ots) - Am Montag (22.09.2025) kam es gegen 14:50 Uhr auf der Straße "Am Langen Graben" zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 44-jähriger Mann aus Herzogenrath mit seinem Kraftrad die Straße "Am Langen Graben". Beim Abbiegen verlor er offenbar die Kontrolle über sein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren