Polizei Düren

POL-DN: Am Tagebau mit dem Krad gestürzt

Niederzier (ots)

Beim Durchfahren einer langgezogenen Kurve in der Straße "Am Tagebau" verlor der Fahrer eines Motorrollers mit Sozia die Kontrolle über sein Fahrzeug. Beim Sturz zog sich die Beifahrerin schwere Verletzungen zu.

Am Montagabend (22.09.2025) kam es gegen 20:15 Uhr auf der Straße Am Tagebau zu einem Verkehrsunfall ohne Fremdbeteiligung, bei dem sich die 22-jährige Beifahrer eines Kleinkraftrades schwer verletzte und durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden musste. Der Fahrer des Zweirades, ein 25-jähriger Mann aus Herzogenrath, hatte beim Durchfahren einer langgezogenen Kurve die Geschwindigkeit falsch eingeschätzt und Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet dann in den angrenzenden Straßengraben, wo es zum Sturz kam. Er selber blieb unverletzt; der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2.000,- Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell