PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Brand in Vettweiß - Polizei ermittelt zur Ursache

Vettweiß (ots)

Am Dienstag (23.09.2025) kam es gegen 16:50 Uhr zu einem Brand in der Straße "Am Graben". Betroffen war ein unbewohnter Rohbau eines Einfamilienhauses.

Eine Zeugin bemerkte zur obengenannten Zeit eine Rauchentwicklung aus gekippten Fenstern im ersten Obergeschoss und verständigte die Feuerwehr. Während des Brandgeschehens befanden sich keine Personen im Gebäude.

Nach ersten Feststellungen brannte im Inneren des Hauses Unrat. Wie es zum Brand des Abfalls kam, ist bislang unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Brandörtlichkeit wurde beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 24.09.2025 – 09:25

    POL-DN: Festnahme nach Ladendiebstahl

    Düren (ots) - Nach einem Ladendiebstahl nahmen Beamte der Polizeiwache Düren einen Tatverdächtigen fest, der hochwertige Pflegeprodukte entwendet hatte. Zuvor hatte am gestrigen Nachmittag (23.09.2025) die Mitarbeiterin eines Geschäftes für Kosmetikartikel in der Wirtelstraße den Tatverdächtigen beobachtet, wie dieser ein fast 500,- Euro teures Pflegeprodukt aus der Verpackung nahm und unter seinem Pullover ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 09:25

    POL-DN: Radfahrer nach Unfall in der Krokusstraße geflüchtet - Zeugen gesucht

    Düren (ots) - Am Dienstag (23.09.2025) kam es in der Krokusstraße in Düren zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 15-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde. Der zweite Unfallbeteiligte setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Jugendliche gegen 16:30 Uhr den baulich von der Fahrbahn getrennten Radweg in Richtung Mariaweiler. ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 12:23

    POL-DN: Am Tagebau mit dem Krad gestürzt

    Niederzier (ots) - Beim Durchfahren einer langgezogenen Kurve in der Straße "Am Tagebau" verlor der Fahrer eines Motorrollers mit Sozia die Kontrolle über sein Fahrzeug. Beim Sturz zog sich die Beifahrerin schwere Verletzungen zu. Am Montagabend (22.09.2025) kam es gegen 20:15 Uhr auf der Straße Am Tagebau zu einem Verkehrsunfall ohne Fremdbeteiligung, bei dem sich die 22-jährige Beifahrer eines Kleinkraftrades schwer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren