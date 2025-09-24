Polizei Düren

POL-DN: Brand in Vettweiß - Polizei ermittelt zur Ursache

Vettweiß (ots)

Am Dienstag (23.09.2025) kam es gegen 16:50 Uhr zu einem Brand in der Straße "Am Graben". Betroffen war ein unbewohnter Rohbau eines Einfamilienhauses.

Eine Zeugin bemerkte zur obengenannten Zeit eine Rauchentwicklung aus gekippten Fenstern im ersten Obergeschoss und verständigte die Feuerwehr. Während des Brandgeschehens befanden sich keine Personen im Gebäude.

Nach ersten Feststellungen brannte im Inneren des Hauses Unrat. Wie es zum Brand des Abfalls kam, ist bislang unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Brandörtlichkeit wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell