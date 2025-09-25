PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Walnuss-Diebe verursachen zwei Polizeieinsätze

Düren/Nörvenich (ots)

Gleich zweimal wurde die Polizei am gestrigen Nachmittag (24.09.2025) zu Einsätzen unter dem nicht alltäglichen Stichwort "Diebstahl von Nüssen" entsandt. In beiden Fällen entwendeten Tatverdächtige Walnüsse von den umfriedeten Privatgrundstücken der Geschädigten.

Am Mittwochnachmittag gegen 16:52 Uhr fiel einem Zeugen im Bereich eines umfriedeten Gartengrundstücks nahe der Stockheimer Landstraße zunächst ein verdächtiger PKW auf. Dann traf der Zeuge auf eine männliche Person, die sich widerrechtlich Zugang zum Grundstück verschafft hatte und dort nach eigenen Angaben Walnüsse "gesammelt" hatte. Im Kofferraum des geparkten Fahrzeuges, mit dem sich der Verdächtige schließlich entfernte, befand sich nach Angaben des Zeugen ein großes Behältnis mit geschätzten 30kg Walnüssen, die einen Wert von ca. 330,- Euro hätten.

Nur wenige Minuten später erhielt die gleiche Streifenbesatzung einen sehr ähnlichen Sachverhalt in Binsfeld. Der Geschädigte war durch eine auf dem Grundstück installierte Wildkamera auf zwei Tatverdächtige aufmerksam geworden, die sich dort ebenfalls widerrechtlich Zugang verschafft hatten und gerade im Begriff waren, Walnüsse zu entwenden. Der Geschädigte hatte bereits im vergangenen Jahr Strafanzeige in einem gleichgelagerten Fall erstattet. Das festgestellte Diebesgut in diesem Fall hatte einen Wert von ca. 12,- Euro.

In beiden Fällen, die offensichtlich nicht miteinander in Zusammenhang stehen, hat die Polizei Strafanzeigen entgegengenommen und ermittelt nun weiter in Sachen "Nuss-Diebstahl".

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 24.09.2025 – 09:25

    POL-DN: PKW-Brand verursacht Verkehrsstörungen im Bereich der B56

    Düren (ots) - Durch einen PKW-Brand auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in Birkesdorf, kam es am gestrigen Abend gegen 20:00 Uhr zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich der angrenzenden Straßen. Vermutlich durch einen technischen Defekt war während der Fahrt ein Motorbrand am PKW einer 46-jährigen Frau aus Düren ausgebrochen. Nachdem sie eine ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 09:25

    POL-DN: Brand in Vettweiß - Polizei ermittelt zur Ursache

    Vettweiß (ots) - Am Dienstag (23.09.2025) kam es gegen 16:50 Uhr zu einem Brand in der Straße "Am Graben". Betroffen war ein unbewohnter Rohbau eines Einfamilienhauses. Eine Zeugin bemerkte zur obengenannten Zeit eine Rauchentwicklung aus gekippten Fenstern im ersten Obergeschoss und verständigte die Feuerwehr. Während des Brandgeschehens befanden sich keine Personen im Gebäude. Nach ersten Feststellungen brannte im ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 09:25

    POL-DN: Festnahme nach Ladendiebstahl

    Düren (ots) - Nach einem Ladendiebstahl nahmen Beamte der Polizeiwache Düren einen Tatverdächtigen fest, der hochwertige Pflegeprodukte entwendet hatte. Zuvor hatte am gestrigen Nachmittag (23.09.2025) die Mitarbeiterin eines Geschäftes für Kosmetikartikel in der Wirtelstraße den Tatverdächtigen beobachtet, wie dieser ein fast 500,- Euro teures Pflegeprodukt aus der Verpackung nahm und unter seinem Pullover ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren