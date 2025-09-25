Polizei Düren

POL-DN: Walnuss-Diebe verursachen zwei Polizeieinsätze

Düren/Nörvenich (ots)

Gleich zweimal wurde die Polizei am gestrigen Nachmittag (24.09.2025) zu Einsätzen unter dem nicht alltäglichen Stichwort "Diebstahl von Nüssen" entsandt. In beiden Fällen entwendeten Tatverdächtige Walnüsse von den umfriedeten Privatgrundstücken der Geschädigten.

Am Mittwochnachmittag gegen 16:52 Uhr fiel einem Zeugen im Bereich eines umfriedeten Gartengrundstücks nahe der Stockheimer Landstraße zunächst ein verdächtiger PKW auf. Dann traf der Zeuge auf eine männliche Person, die sich widerrechtlich Zugang zum Grundstück verschafft hatte und dort nach eigenen Angaben Walnüsse "gesammelt" hatte. Im Kofferraum des geparkten Fahrzeuges, mit dem sich der Verdächtige schließlich entfernte, befand sich nach Angaben des Zeugen ein großes Behältnis mit geschätzten 30kg Walnüssen, die einen Wert von ca. 330,- Euro hätten.

Nur wenige Minuten später erhielt die gleiche Streifenbesatzung einen sehr ähnlichen Sachverhalt in Binsfeld. Der Geschädigte war durch eine auf dem Grundstück installierte Wildkamera auf zwei Tatverdächtige aufmerksam geworden, die sich dort ebenfalls widerrechtlich Zugang verschafft hatten und gerade im Begriff waren, Walnüsse zu entwenden. Der Geschädigte hatte bereits im vergangenen Jahr Strafanzeige in einem gleichgelagerten Fall erstattet. Das festgestellte Diebesgut in diesem Fall hatte einen Wert von ca. 12,- Euro.

In beiden Fällen, die offensichtlich nicht miteinander in Zusammenhang stehen, hat die Polizei Strafanzeigen entgegengenommen und ermittelt nun weiter in Sachen "Nuss-Diebstahl".

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell