Polizei Düren

POL-DN: Zwei Verletzte nach Alleinunfall mit Leichtkraftrad

Inden (ots)

Am Mittwochabend (24.09.2025) kam der 16-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades auf der K 43 bei Schophoven beim Durchfahren einer Kurve von der Fahrbahn ab. Der Fahrzeugführer und sein ebenfalls 16-jähriger Beifahrer aus Inden wurden beim folgenden Sturz schwer verletzt.

Der junge Kradfahrer aus Düren war mit seinem Sozius nach eigenen Angaben gegen 19:10 Uhr auf der K 43 in Richtung Schophoven unterwegs. Nach seinen Angaben verlor er beim Durchfahren einer Linkskurve die Kontrolle über sein Zweirad, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte, so dass beide Personen vom Fahrzeug geschleudert wurden. Beide Jugendlichen trugen schwere Verletzungen davon und wurden zur medizinischen Versorgung in Krankenhäuser verbracht.

Hinweise auf eine Fremdbeteiligung ergaben sich bei der Unfallaufnahme nicht. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 5.000,- Euro geschätzt.

Polizei Düren
Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

