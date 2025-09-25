PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Einbrecher im Tatobjekt gestellt

Kreuzau (ots)

Den Wachdienstbeamten der Polizeiwachen Kreuzau und Düren gelang in der Nacht zum Donnerstag (25.09.2025) die Festnahme eines Geschäftseinbrechers noch in den angegangenen Räumlichkeiten eines Gewerbebetriebes in Stockheim.

Der durch ein Überwachungssystem alarmierte Firmeninhaber meldete gegen 03:40 Uhr den aktuell stattfindenden Einbruch bei der Polizei Düren. Die sofort entsandten Einsatzkräfte konnten im Rahmen des koordinierten Einsatzes den Einbrecher noch im Tatobjekt antreffen und stellen. Bei der Festnahme leistete der 36-jährige Mann aus Heimbach Widerstand gegen die einschreitenden Beamten. Aufgrund akut auftretender gesundheitlicher Probleme nach der Festnahme, die möglicherweise im Zusammenhang mit Drogenkonsum stehen, wurde der Mann letztlich mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Neben Einbruchswerkzeug konnte bei dem Mann auch Diebesgut aus der Tat sichergestellt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

  • 25.09.2025 – 11:05

    POL-DN: Zwei Verletzte nach Alleinunfall mit Leichtkraftrad

    Inden (ots) - Am Mittwochabend (24.09.2025) kam der 16-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades auf der K 43 bei Schophoven beim Durchfahren einer Kurve von der Fahrbahn ab. Der Fahrzeugführer und sein ebenfalls 16-jähriger Beifahrer aus Inden wurden beim folgenden Sturz schwer verletzt. Der junge Kradfahrer aus Düren war mit seinem Sozius nach eigenen Angaben gegen 19:10 Uhr auf der K 43 in Richtung Schophoven unterwegs. ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 11:05

    POL-DN: Vor Personenkontrolle unter Einfluss von Betäubungsmitteln geflüchtet

    Jülich (ots) - Bei einer Personenkontrolle wegen Verdacht des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz flüchtete gestern (24.09.2025) eine Person zunächst unerkannt mit einem E-Scooter. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der Verdächtige jedoch wenig später angetroffen werden. Starker Cannabis-Geruch hatte die eingesetzten Beamten gegen 16:20 Uhr zur ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 11:05

    POL-DN: Walnuss-Diebe verursachen zwei Polizeieinsätze

    Düren/Nörvenich (ots) - Gleich zweimal wurde die Polizei am gestrigen Nachmittag (24.09.2025) zu Einsätzen unter dem nicht alltäglichen Stichwort "Diebstahl von Nüssen" entsandt. In beiden Fällen entwendeten Tatverdächtige Walnüsse von den umfriedeten Privatgrundstücken der Geschädigten. Am Mittwochnachmittag gegen 16:52 Uhr fiel einem Zeugen im Bereich eines umfriedeten Gartengrundstücks nahe der Stockheimer ...

    mehr
