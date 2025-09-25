Polizei Düren

POL-DN: Einbrecher im Tatobjekt gestellt

Kreuzau (ots)

Den Wachdienstbeamten der Polizeiwachen Kreuzau und Düren gelang in der Nacht zum Donnerstag (25.09.2025) die Festnahme eines Geschäftseinbrechers noch in den angegangenen Räumlichkeiten eines Gewerbebetriebes in Stockheim.

Der durch ein Überwachungssystem alarmierte Firmeninhaber meldete gegen 03:40 Uhr den aktuell stattfindenden Einbruch bei der Polizei Düren. Die sofort entsandten Einsatzkräfte konnten im Rahmen des koordinierten Einsatzes den Einbrecher noch im Tatobjekt antreffen und stellen. Bei der Festnahme leistete der 36-jährige Mann aus Heimbach Widerstand gegen die einschreitenden Beamten. Aufgrund akut auftretender gesundheitlicher Probleme nach der Festnahme, die möglicherweise im Zusammenhang mit Drogenkonsum stehen, wurde der Mann letztlich mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Neben Einbruchswerkzeug konnte bei dem Mann auch Diebesgut aus der Tat sichergestellt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

