POL-ME: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich: 24-Jähriger schwer verletzt - 2510017

2510017

Velbert

Am Samstagmittag, 4. Oktober 2025, wurde ein 24-jähriger VW-Fahrer bei einem Unfall in Velbert schwer verletzt. Die Polizei ermittelt zum Hergang und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 13:30 Uhr befuhr ein 37-jähriger Essener mit seinem BMW 318d die Birkenstraße. Im Kreuzungsbereich zur Heidestraße hatte er die Absicht, geradeaus in Richtung Am Kostenberg zu fahren. Als er in den Kreuzungsbereich einfuhr, missachtete er den von rechts kommenden, vorfahrtberechtigten VW Polo eines 24-Jährigen und stieß mit ihm zusammen.

Der VW Polo kam durch den Aufprall von der Fahrbahn ab und wurde gegen eine Mauer geschleudert. Stark beschädigt kam der Polo mittig auf der Fahrbahn zum Stillstand. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 24-jährigen Fahrer zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 37-jährige Essener blieb unverletzt.

Sowohl der BMW 318d als auch der VW Polo wurden durch den Unfall schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wird auf circa 35.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich kurzzeitig gesperrt.

Die Polizei ermittelt und fragt:

Wer hat den Unfallhergang beobachtet und kann Angaben zum Unfallgeschehen machen? Hinweise nimmt die Polizei Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen.

