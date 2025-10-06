POL-ME: Autobrand mit unklarer Ursache: Polizei ermittelt - 2510016
Ratingen (ots)
In der Nacht auf Samstag, 4. Oktober 2025, geriet in Ratingen-West ein geparktes Auto aus noch ungeklärten Gründen in Brand. Zwei weitere Autos wurden beschädigt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.
Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:
Aufmerksame Zeugen meldeten gegen 4 Uhr einen in Brand stehenden weißen 4er BMW an der Berliner Straße in Höhe der Hausnummer 95. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte den Brand löschen. Dennoch brannte der BMW vollständig aus. Zudem wurden ein davor abgestellter VW Transporter und ein dahinter geparkter Nissan Micra durch das Feuer leicht beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt.
Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren zur Brandursache eingeleitet und fragt:
Wer hat an der Berliner Straße gegen 4 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet oder kann sonstige Angaben zu dem Brand machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen 02102 9981-6210 jederzeit entgegen.
Fragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann
Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028
E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de
Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.me/?hl=de
X: https://twitter.com/polizei_nrw_me
WhatsApp-Kanal:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g
Wir haben jetzt auch einen eigenen WhatsApp-Kanal!
Hier informieren wir über wichtige und interessante Polizeimeldungen:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g
Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell