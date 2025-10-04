Polizei Mettmann

POL-ME: Müllcontainer in Brand gesetzt - 2510013

Monheim am Rhein (ots)

In Monheim am Rhein ist in der Nacht zu Freitag (3. Oktober 2025) ein Müllcontainer abgebrannt. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus und bittet um Hinweise.

Folgendes war geschehen:

Gegen 0:15 Uhr wurde die Feuerwehr der Stadt Monheim am Rhein telefonisch über einen brennenden Müllcontainer an der Lichtenberger Straße in Kenntnis gesetzt. Die von der Feuerwehr informierte Polizei war kurz nach den Wehrkräften am Einsatzort. Der Müllcontainer brannte vollständig ab, wodurch ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro entstand.

Die Polizei leitete erste Ermittlungen zu einem möglichen Verursacher ein und fahndete nach Tatverdächtigen, konnte jedoch keine verdächtigen Personen antreffen.

Die Polizei fragt:

Wer hat in der Nacht zu Freitag verdächtige Personen an der Lichtenberger Straße beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein jederzeit unter der Rufnummer 02173 9594-6350 entgegen.

