Polizei Mettmann

POL-ME: Kiosk mit Schusswaffe überfallen - Polizei ermittelt - 2510011

Monheim am Rhein (ots)

In Monheim am Rhein hat am späten Freitagabend (3. Oktober 2025) ein bislang noch unbekannter Täter einen Kiosk an der Friedrichstraße überfallen und den dort tätigen Mitarbeiter mit einer Schusswaffe bedroht. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Folgendes war geschehen:

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen betrat gegen 22:50 Uhr ein mit einer Skimaske vermummter Mann den Kiosk an der Friedrichstraße. Er forderte den dortigen Mitarbeiter unter Vorhalt einer Schusswaffe auf, die Kasse zu öffnen. Dieser kam der Aufforderung nach und duckte sich weg - kurz darauf flüchtete der Täter ohne Beute aus dem Kiosk.

Wenig später suchte ein Zeuge die Monheimer Wache auf und setzte die Polizei über den Vorfall in Kenntnis. Polizeibeamte suchten daraufhin den Kiosk auf, wo sie auf den geschockten Monheimer trafen, der der Polizei die folgende Beschreibung des Täters zu Protokoll gab:

- männlich - etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß - schlanke Statur - etwa 20 bis 30 Jahre alt - hatte eine dunkle Skimaske über dem Gesicht - trug ein dunkles, langärmliges Oberteil sowie dunkle Handschuhe - sprach Deutsch mit arabischem Akzent

Weshalb der Täter ohne Beute flüchtete, ist derzeit noch unklar - möglicherweise wurde er bei seiner Tat von Passanten gestört.

Die Polizei fragt:

Wer hat den Überfall auf den Kiosk beobachtet oder kann die Ermittlungen der Polizei durch sonstige Angaben unterstützen? Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein jederzeit unter der Rufnummer 02173 9594-6350 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell