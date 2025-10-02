Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2510009

Erkrath / Monheim am Rhein (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Erkrath ---

Zwischen Sonntag, 28. September 2025, 21 Uhr, und Montag, 29. September 2025, 10 Uhr, beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug einen VW Golf, der auf einem Behindertenparkplatz an der Straße Am Stadtweiher in Höhe der Hausnummer 3 parkte. Der Volkswagen wurde dabei an der Front beschädigt. Der Schaden liegt geschätzt bei rund 500 Euro. Die unbekannte Verursacherin oder der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine ordnungsmäße Schadensregulierung zu bemühen.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

Zwischen Montag, 29. September 2025, 19 Uhr, und Dienstag, 30. September 2025, 7 Uhr, ereignete sich in Monheim am Rhein eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein Toyota Yaris an der Front beschädigt wurde. Der Schaden an dem an der Humboldtstraße im Bereich der Einmündung Fichtestraße geparkten Auto liegt geschätzt bei circa 1.000 Euro. Aufmerksame Zeugen beobachteten in der Nacht gegen 23:30 Uhr einen dunklen SUV, möglicherweise einen VW Tiguan, der mit dem Unfall in Verbindung stehen könnte. Die Verursacherin oder der Verursacher entfernte sich, ohne eine ordnungsgemäße Schadensregulierung zu ermöglichen.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell