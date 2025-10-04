POL-ME: 64 Jahre alter Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - 2510010
Langenfeld (ots)
In Langenfeld ist am Donnerstag (2. Oktober 2025) ein 64 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden.
Folgendes war geschehen:
Gegen 16:10 Uhr fuhr ein 64 Jahre alter Hildener mit seinem BMW-Motorrad über die Berghausener Straße in Richtung Langenfeld. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen soll der Motorradfahrer die Kreuzung mit der Düsseldorfer Straße dann trotz Rotlicht anzeigender Ampel passiert haben, wodurch es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 38-jährigen Langenfelders kam, der mit seinem Mazda CX-5 von der Berghausener Straße aus kommend nach links in Richtung Langenfeld abgebogen war.
Durch den Aufprall wurde der Hildener zu Boden geschleudert und hierbei schwer verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer hingegen verblieb unverletzt.
Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt beläuft sich der bei dem Unfall entstandene Sachschaden nach ersten polizeilichen Schätzungen auf eine Summe von mehr als 30.000 Euro.
Die Kreuzung musste zur Dauer der Unfallaufnahme für den Verkehr gesperrt werden.
Fragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann
Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028
E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de
Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.me/?hl=de
X: https://twitter.com/polizei_nrw_me
WhatsApp-Kanal:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g
Wir haben jetzt auch einen eigenen WhatsApp-Kanal!
Hier informieren wir über wichtige und interessante Polizeimeldungen:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g
Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell