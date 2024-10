Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall verursacht und weggegangen; Zeugin gesucht

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 24.10.2024; 16:30 Uhr

Am Donnerstagnachmittag, den 24.10.2024, gegen 16:30 Uhr, verursachte eine ältere Dame aus Dassel in der Straße Auf dem Steinwege in Einbeck einen Verkehrsunfall. Dabei stieß sie beim Rückwärtsfahren mit ihrem Fahrzeug gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw und wollte sich danach vom Unfallort entfernen. Obwohl die Verursacherin daraufhin von einer bislang unbekannten Zeugin auf den angerichteten Schaden aufmerksam gemacht worden war, entfernte sie sich fußläufig in Rtg. Innenstadt, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von 1.000,- Euro zu kümmern. Die Polizei Einbeck hat diesbezüglich ein Ermittlungsverfahren gegen die ermittelte Fahrerin eingeleitet und bittet die noch unbekannte Zeugin, sich telefonisch unter 05561-31310 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell