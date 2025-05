Feuerwehr Bergisch Gladbach

FW-GL: Dachstuhlbrand auf Baustelle in Bergisch Gladbach-Kippekausen - Feuerwehr mit Großaufgebot im Einsatz

Bergisch Gladbach (ots)

Am späten Montagabend (13.05.2025) kam es im Stadtteil Kippekausen zu einem Dachstuhlbrand auf einer Baustelle in der Straße "Alter Traßweg". Die Feuer- und Rettungsleitstelle wurde um 22:10 Uhr per Notruf 112 über das Feuer informiert und alarmierte umgehend die Einsatzkräfte.

Bereits wenige Minuten nach der Alarmierung trafen Einheiten der Feuerwachen 1 und 2, der Löschzug 10 - Refrath, der Einsatzführungsdienst (B-Dienst) sowie ein Rettungswagen an der Einsatzstelle ein. Bei Ankunft bestätigte sich die Lage: Der Dachstuhl eines unbewohnten Einfamilienhauses, das sich derzeit in der Renovierung befindet, stand in Flammen.

Die Feuerwehr leitete umgehend einen kombinierten Innen- und Außenangriff zur Brandbekämpfung ein. Da das Gebäude verschlossen war, musste sich gewaltsam Zutritt verschafft werden. Zusätzlich wurde die Drehleiter der Feuerwache 2 eingesetzt, um das Feuer von außen zu bekämpfen.

Wegen unklarer Brandentwicklung in der Dachisolierung wurde die Alarmstufe erhöht. Der Löschzug 9 - Bensberg wurde zur Verstärkung nachalarmiert. Um den Grundschutz im Stadtgebiet aufrechtzuerhalten, wurde der Löschzug 6 - Paffrath/Hand - zur Besetzung der verwaisten Feuerwache 1 eingesetzt.

Gegen 23:15 Uhr konnte die Einsatzleitung "Feuer aus" melden. Zur Sicherheit wurden Dachbereiche und Isolierung auf mögliche Glutnester kontrolliert. Der Einsatz endete gegen 00:20 Uhr, die Einsatzstelle wurde anschließend an die Polizei übergeben.

Insgesamt waren rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr Bergisch Gladbach vor Ort. Verletzt wurde niemand.

Leider wurde der SMS-Presseruf aufgrund eines technischen Versehens erst gegen 23:20 Uhr versendet. Wir bitten hierfür um Verständnis. (es)

