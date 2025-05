Feuerwehr Bergisch Gladbach

FW-GL: 135 Jahre Löschzug Stadtmitte - Feuerwehr Bergisch Gladbach lädt zum Tag der offenen Tür

Bergisch Gladbach (ots)

Am Samstag, den 17. Mai 2025, öffnet das Feuerwehrhaus 7 in der Stadtmitte von Bergisch Gladbach seine Tore für die Bürgerinnen und Bürger. Anlass ist das 135-jährige Bestehen des Löschzugs 7 - Stadtmitte, das im Rahmen eines Tags der offenen Tür von 10:00 bis 18:00 Uhr gefeiert wird. Veranstaltungsort ist das ehemalige Zanders-Areal, An der Gohrsmühle 25, 51465 Bergisch Gladbach.

Die Feuerwehr Bergisch Gladbach bietet ein vielseitiges Programm für die ganze Familie:

- Spannende Showübungen, darunter Fettexplosionen und Staubexplosionen - Mitmachaktionen für Groß und Klein - Feuerlöschertraining und ein Überschlagsimulator - Eine Fahrzeugausstellung sowie eine lebendige Ausstellung zur Arbeit der Feuerwehr - Angebote für Kinder wie Hüpfburg und Karussell - Kulinarische Verpflegung mit Kaffee & Kuchen, Grillstand und Getränken

Fahrradcodieraktion des ADFC

Der ADFC RheinBerg-Oberberg e. V. codiert zum Sonderpreis von 10 EUR Fahrräder und Akkus. Die Aktion findet findet zwischen 10 und 16 Uhr am Informationsstand des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs e. V. statt. Mitzubringen sind das zu codierende Fahrrad, ein entsprechender Eigentumsnachweis sowie ein gültiger Personalausweis.

Besonders hingewiesen sei auf die Hauptattraktionen im Stundenprogramm:

Ab 12 Uhr wird es interaktive Übungen geben, um 13 und 17 Uhr werden beeindruckende Fettexplosionen demonstriert. Um 14, 16 und 18 Uhr erwarten die Besucher spektakuläre Showübungen der Einsatzkräfte.

Einladung an die Medien

Die Feuerwehr Bergisch Gladbach lädt Vertreterinnen und Vertreter der Presse herzlich ein, bereits im Vorfeld über die Veranstaltung zu berichten und auch am Veranstaltungstag vor Ort dabei zu sein, um die Arbeit der Feuerwehr aus nächster Nähe mitzuerleben und Eindrücke festzuhalten.

Für Interviews und Hintergrundinformationen stehen Ansprechpartner der Feuerwehr gerne zur Verfügung. (es)

