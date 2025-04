Feuerwehr Bergisch Gladbach

FW-GL: Feierliche Zeugnisübergabe und Ernennungen bei der Feuerwehr Bergisch Gladbach

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bergisch Gladbach (ots)

28. April 2025 - Große Freude und Stolz bei der Feuerwehr Bergisch Gladbach: Im feierlichen Rahmen wurden heute die erfolgreichen Absolventen des Grundausbildungslehrgangs B1 2/2023 der Feuerwehr- und Rettungsdienstschule Bergisch Gladbach geehrt. Nach 18 Monaten intensiver Ausbildung haben 18 Teilnehmer die Laufbahnprüfung bestanden und konnten ihre wohlverdienten Zeugnisse entgegennehmen.

Neben Angehörigen der Feuerwehr Bergisch Gladbach nahmen auch Auszubildende der Feuerwehr Köln, der Feuerwehr Hürth sowie der Werkfeuerwehr Ford am Lehrgang teil. Die Absolventen der öffentlichen Feuerwehren wurden heute offiziell zu Brandmeistern ernannt - ein bedeutender Meilenstein in ihrer beruflichen Laufbahn und ein Anlass zur Freude für alle Beteiligten.

Doch damit nicht genug: Im festlichen Rahmen wurden zudem vier Feuerwehrmänner der Feuerwehr Bergisch Gladbach befördert. Dezernent Thore Eggert und Feuerwehrleiter Jörg Köhler überreichten die Urkunden an die Kollegen.

Ein weiteres Highlight der Veranstaltung war die Ehrung zweier verdienter Kollegen für ihre langjährige Dienstzeit.

- Thomas Meister wurde mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber für 25 Jahre Dienstzeit ausgezeichnet. - Christian Hintzen erhielt das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold für sein 35-jähriges Engagement.

Beide Auszeichnungen wurden im Namen des nordrhein-westfälischen Innenministers Herbert Reul durch Thore Eggert und Jörg Köhler überreicht.

Auch der Blick in die Zukunft wurde gefeiert: Drei neue Brandmeisteranwärter der Feuerwehr Bergisch Gladbach sowie zwei Anwärter der Feuerwehr Köln wurden offiziell vereidigt und ins Beamtenverhältnis auf Widerruf übernommen. Sie starten nun ihre 18-monatige Ausbildung an der Feuerwehr- und Rettungsdienstschule Bergisch Gladbach - mit großer Motivation und viel Vorfreude. Seine Feuerwehrgrundausbildung erhält auch in diesem Lehrgang ein Brandoberinspektoranwärter, der seine Ausbildung zum Einsatzleiter bei der Feuerwehr Bergisch Gladbach bereits am 01.04.2025 begonnen hat. (es)

Original-Content von: Feuerwehr Bergisch Gladbach, übermittelt durch news aktuell