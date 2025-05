FW-GL: Feuerwehr Bergisch Gladbach stellt vier neue Notarzteinsatzfahrzeuge in Dienst - Moderne Technik für eine leistungsfähige Notfallversorgung

Feuerwehr Bergisch Gladbach

Feuerwehr Bergisch Gladbach stellt vier neue Notarzteinsatzfahrzeuge in Dienst - Moderne Technik für eine leistungsfähige Notfallversorgung

Bergisch Gladbach

Zur weiteren Stärkung der notärztlichen Versorgung in der Stadt Bergisch Gladbach hat die Feuerwehr Bergisch Gladbach vier neue baugleiche Notarzteinsatzfahrzeuge (NEF) in Zusammenarbeit mit der für den Fuhrpark zuständigen Entsorgungsdienste Bergisch Gladbach GmbH beschafft und in Dienst gestellt. Die neuen Fahrzeuge ergänzen die bestehende Flotte und ersetzen turnusgemäß ältere Fahrzeuge gemäß dem gültigen Rettungsdienstbedarfsplan.

Die Notarzteinsatzfahrzeuge sind an den beiden Feuer- und Rettungswachen stationiert, um eine schnelle Versorgung von Notfallpatienten im gesamten Stadtgebiet zu gewährleisten. Sie kommen bei lebensbedrohlichen Erkrankungen und Verletzungen zum Einsatz und transportieren Notärztinnen und Notärzte gemeinsam mit speziell geschultem Rettungsdienstpersonal und medizinischer Ausrüstung zur Einsatzstelle.

Bei den neuen Fahrzeugen handelt es sich um vier identisch aufgebaute Mercedes-Benz Vito, die von der Firma REDCAR GmbH & Co. KG aus Adendorf als Notarzteinsatzfahrzeuge ausgebaut wurden. Die Ausstattung erfüllt alle aktuellen Anforderungen an ein modernes NEF und wurde in enger Abstimmung mit dem Rettungsdienstpersonal sowie den verantwortlichen Stellen der Stadtverwaltung konzipiert.

Die Fahrzeuge verfügen unter anderem über:

- Dieselmotor mit 1.950 ccm und 140 kW - Automatikgetriebe - Allradantrieb mit elektronischer Differenzialsperre - Alle modernen Assistenzsysteme wie ABS, ASR, ESP, Spurhalteassistent etc. - Navigationssystem mit automatischer Übernahme der Einsatzstelle über Funk - Digitale und analoge Fahrzeugfunkanlage und digitale Handfunkgeräte - Umfeldbeleuchtung und Rückwärts-Warnsystem - Beidseitige Schiebetüren und Arbeitsplatz im Fahrzeugfond mit Zweitbesprechung der digitalen Funkanlage - Kühl- und Wärmefach - Moderne Medizintechnik: EKG/Defibrillator corpuls 3 bzw. Corpuls 3 Touch, Beatmungsgerät Medumat Transport, Reanimationshilfe Lucas 2 bzw. Lucas 3 - Umfangreiche Notfallausstattung: Notfall-, Notarzt-, Kindernotfall- und Traumarucksack; Sauerstofftasche; Antidotkoffer; Sichtungstasche und Mappen für Einsätze mit Massenanfall von Verletzten - hochreflektierende Warnbeklebung im Stadtdesign durch die Fa. DESIGN112 aus Limburg

Ein besonderes Augenmerk lag auf einer ergonomischen und sicheren Ausstattung sowohl für die Patientenversorgung als auch für den Einsatz der Notärztinnen und Notärzte.

Die Ausschreibung und Beschaffung erfolgten in enger Zusammenarbeit mit der für den städtischen Fuhrpark verantwortlichen Entsorgungsdienste Bergisch Gladbach GmbH. Nach den entsprechenden Beschlüssen im Stadtrat konnte die europaweite Ausschreibung erfolgreich durchgeführt werden. Der Zuschlag wurde vor rund zwei Jahren erteilt.

Mit der Neubeschaffung wird nicht nur der technische Standard der Notarzteinsatzfahrzeuge deutlich erhöht, sondern auch eine wirtschaftlichere und effizientere Flottenstruktur umgesetzt. Die baugleichen Fahrzeuge erleichtern darüber hinaus Wartung, Schulung und Ersatzteilbeschaffung.

Die Feuerwehr Bergisch Gladbach dankt allen Beteiligten für die erfolgreiche Umsetzung dieses Projekts und ist überzeugt, dass mit den neuen Fahrzeugen ein weiterer wichtiger Beitrag zur sicheren und schnellen medizinischen Versorgung der Bürgerinnen und Bürger in Bergisch Gladbach geleistet wird. (es)

