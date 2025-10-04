Polizei Mettmann

POL-ME: Diensthund stellt flüchtigen Fahrraddieb - 2510012

Heiligenhaus (ots)

In Heiligenhaus hat die Polizei in der Nacht auf Freitag (3. Oktober 2025) einen flüchtigen Fahrraddieb stellen und festnehmen können.

Folgendes war geschehen:

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen verschafften sich gegen 2:55 Uhr zwei 62 und 30 Jahre alte Rumänen Zugang in eine Scheune an einem Wohnhaus an der Straße "Wusten". Hier entwendeten sie zwei hochpreisige E-Bikes.

Während des Einbruchs schlug der Hund der Bewohner des anliegenden Wohnhauses an, wodurch das dort lebende Ehepaar auf die Einbrecher und Fahrraddiebe aufmerksam wurde. Anschließend handelten die beiden genau richtig, indem sie schnell die Polizei alarmierten und hierbei auch detaillierte Beschreibungen der beiden Täter sowie ihren Fluchtrichtungen durchgeben konnten.

Die Polizei leitete daraufhin umfassende Fahndungsmaßnahmen ein, bei denen neben Kräften aus dem Streifendienst auch der Polizeihubschrauber sowie eine Diensthundeführerin mit dem Polizeihund "Caine" eingesetzt wurden.

Tatsächlich konnte die Diensthundeführerin im Rahmen der Fahndung eines der entwendeten Räder an einem Waldstück auffinden. Hierdurch war der Diensthund, ein Malinois, in der Lage, eine Geruchsspur aufzunehmen, die ihn dann zu einem der beiden Täter führte, der sich in einem Gebüsch versteckt hatte.

Der Mann, ein 62 Jahre alter in Göttingen gemeldeter Rumäne, wurde festgenommen und zur Wache gebracht. Im Zuge der weiteren Ermittlungen erhärtete sich für die Polizei der Verdacht, dass es sich bei dem Komplizen des festgenommenen Mannes um dessen 30 Jahre alten Sohn handelte. Dieser konnte im Rahmen der Fahndung allerdings nicht angetroffen werden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 62-Jährige entlassen. Gegen ihn wurden entsprechende Verfahren eingeleitet. Die Ermittlungen zu dem zweiten Täter dauern an - das entwendete Rad wurde zur Fahndung ausgeschrieben.

