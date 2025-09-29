Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrrad in Sömmerda gestohlen: Polizei sucht Eigentümer

Bild-Infos

Download

Sömmerda (ots)

Die Polizeiinspektion Sömmerda sucht den Eigentümer des hier abgebildeten Fahrrads. Dieses wurde am 19.09.2025 im Zusammenhang mit einer Diebstahlshandlung sichergestellt. Gegen 21:25 Uhr beobachteten zwei Zeugen am Bahnhof in Sömmerda einen unbekannten Mann, der das Fahrrad stehlen wollte. Beim Eintreffen der alarmierten Beamten ließ der Täter das Rad in der Bahnhofsunterführung zurück und flüchtete unerkannt.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein blaues Citybike der Marke Calvin. Bislang hat sich der Eigentümer nicht bei der Polizei gemeldet.

Die Polizeiinspektion Sömmerda bittet daher den rechtmäßigen Besitzer, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0246167 zu melden (Tel.: 0361/5743-25100). Auch Zeugen, die Hinweise zur Herkunft des Fahrrads oder zur Identität des Täters geben können, werden gebeten, sich telefonisch zu melden. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell