Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Einbruch in Vereinsgaststätte
Sömmerda (ots)
In der letzten Nacht brachen Unbekannte in Sömmerda bei der Frohndorfer Straße die Eingangstür einer Vereinsgaststätte einer Kleingartenanlage auf und entwendeten vier leere Kästen Bier. Für das Leergut bekommt man 12,40 EU! Dafür hinterließen die Täter allerdings einen sehr hohen Sachschaden. Die Reparatur der Tür wird wohl mehrere tausend Euro kosten. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (Tel. 0361/574325100) unter der Nummer 253219 entgegen.(TG)
