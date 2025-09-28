PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Vereinsgaststätte

Sömmerda (ots)

In der letzten Nacht brachen Unbekannte in Sömmerda bei der Frohndorfer Straße die Eingangstür einer Vereinsgaststätte einer Kleingartenanlage auf und entwendeten vier leere Kästen Bier. Für das Leergut bekommt man 12,40 EU! Dafür hinterließen die Täter allerdings einen sehr hohen Sachschaden. Die Reparatur der Tür wird wohl mehrere tausend Euro kosten. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (Tel. 0361/574325100) unter der Nummer 253219 entgegen.(TG)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Polizeiinspektion Sömmerda
Telefon: 0361/5743-25100
E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

